جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تبحث الاستعدادات لمهرجان التمور الأردنية

المصدر: Ⅶ عمان - وام

بحث وفد من «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر» مع خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني التحضيرات لتنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية أكتوبر المقبل بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور في الأردن وذلك بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ناقش اللقاء بحضور مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة في عمان والذي ترأس فيه وفد الجائزة أمينها العام الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة - استعدادات اللجنة المنظمة للمهرجان في هذا الشأن بما يسهم في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالأردن والنجاحات التي حققتها الأمانة العامة للجائزة خلال عشر سنوات في ضوء تنظيم مهرجان التمور المصرية بسيوة لأربع سنوات متتالية ومهرجان التمور السودانية للعام الثاني على التوالي بمكرمة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأكد سفير الدولة خلال اللقاء الذي حضره أيضاً - حازم سليم الصمادي مدير مديرية التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الزراعة الأردنية وممثلو جمعية التمور الأردنية - توفير الإمكانات والتسهيلات كافة لإنجاح مهمة الوفد وتنظيم مهرجان التمور بما يعود بالمنفعة على البلدين ويسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.