شرطة دبي تطلق حملة لمكافحة المخدرات

المصدر: دبي - البيان

تنظم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي اليوم، حملة «كن مع أبنائك.. يكونوا بخير»، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في دبي مول وعلى مدار 3 أيام.

وأكد العقيد عبد الله الخياط، مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن الحملة تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وفي إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وبين أن الحملة ستتضمن تنفيذ مجموعة مهمة من الفعاليات عبر منصة شرطة دبي في مول دبي مع الشركاء الاستراتيجيين وهم: مركز «عونك» للتأهيل الاجتماعي، ومركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، والمركز الوطني للتأهيل، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومركز حماية الدولي للتدريب.