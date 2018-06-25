إعلان أسماء المتأهلين إلى مسابقة «أخلاقي هويتي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جمعية «البيت متوحد» ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أسماء المتأهلين في مسابقة الفن والقصة المصورة «أخلاقي هويتي»، المسابقة المستوحاة من برنامج التربية الأخلاقية في دولة الإمارات.

وتم اختيار الأعمال الفنية بناءً على ثلاث قيم إبداعية أساسية، هي التضامن والتسامح والمواطنة، وقد شجعت المسابقة الطلاب في مستويات الصفوف من 2 إلى 5 على العمل معاً لإبداع أعمال فنية أدبية بهدف تعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية، وتأكيد أهمية التربية الأخلاقية.. فيما تعرض حالياً 32 من الأعمال الفنية المتأهلة من أصل 600 في معرض فني خاص في منارة السعديات ابتداءً من اليوم وحتى 28 يونيو 2018.

وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد»: إن إطلاق مسابقة «أخلاقي هويتي» يأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة بترسيخ قيم الولاء والانتماء والتسامح في نفوس الطلاب من خلال التربية والتعليم.. لافتاً إلى أنها تهدف لدعم المناهج الحالية التي تطورها دائرة التعليم والمعرفة من خلال الارتقاء بمستوى التعليم الأخلاقي في مدارس الدولة.

وأشار القبيسي إلى أن هذه المسابقة ساعدت في إيجاد طريقة فعالة للمشاركة في الحوار مع الطلاب، ومعرفة خلاصة ما تعلموه من المناهج الجديدة.

من جانبها قالت الدكتورة مريم العلي، مدير إدارة تطوير المدارس في قطاع المدارس الخاصة في دائرة التعليم والمعرفة، إن مسابقة «أخلاقي هويتي» بالتعاون مع جمعية «البيت متوحد»، تنسجم مع البرامج والسياسات التي تنفذها الدائرة لتعزيز وترسيخ فهم الطلبة بمختلف جنسياتهم لهوية الدولة وثقافتها وتراثها وتاريخها.