«كهرباء الشارقة» تفوز بجائزة أفضل مؤسسة للتنمية المستدامة 2018

المصدر: الشارقة - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة أفضل مؤسسة من حيث الإعلام والتنمية المستدامة لعام 2018، من شركة أي أي ميديا ومقرها بريطانيا، والتي تهدف إلى تمكين الحكومات والمواطنين من خلال الابتكار، وتحفيز نمو المشاريع وريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية في المجال الإعلامي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن فوز الهيئة بهذه الجائزة نتيجة سياستها واستراتيجيتها الرامية إلى التحول الرقمي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والتركيز على تطوير الكوادر البشرية والالتزام بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في النمو المستدام.