.. وتنظم دورة عن إسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد سالم خليفة الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، دورة إسعاد المتعاملين لخدمة مركز الاتصال «901»، وذلك بتوجيهات اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والتي تنظمها شرطة دبي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على مدار أربعة أيام لرفع كفاءة العاملين في مركز الاتصال، بحضور العقيد غالب الغفلي، مدير إدارة التحقيقات الجنائية، والرائد الدكتور محمد الحمودي، مدير مركز الاتصال(901).

وقال العميد سالم الرميثي: إن الدورة جاءت تحقيقاً لاستراتيجية شرطة دبي الرامية لإسعاد المتعاملين وترسيخاً لمفاهيم السعادة وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة ونهج عمل في جميع مراكز إسعاد المتعاملين في الشرطة.