تفعيل 4397 موقفاً سطحياً في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار جهودها الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة مواقف المركبات، ورفع مستوى السلامة على الطرق، أعلنت دائرة النقل متمثلة بمركز النقل المتكامل عن تفعيل 4397 موقفاً سطحياً في مدينة العين في القطاع (3 حي القصر) والقطاع(4 حي القلعة) والقطاع (5 ند الرصاص) والقطاع (9 حي المضيف) والقطاع (12 حي المربعة)، وذلك بدءاً من 8 يوليو الجاري.

وفي هذا الصدد أشار المركز إلى أن التفعيل شمل 242 موقفاً فرعياً، منها 3 مواقف مخصصة لأصحاب الهمم في القطاع 3 حي القصر الذي يحده من الشمال شارع خليفة بن زايد ومن الجنوب شارع زايد بن سلطان، ومن الشرق شارع حصة بنت محمد، وغربا شارع محمد بن خليفة، أما القطاع 4 حي القلعة الذي يحده شمالا شارع زايد بن سلطان وجنوبا شارع سلطان بن زايد الأول وشرقا شارع حصة بنت محمد ومن الغرب شارع محمد بن خليفة فقد تم تفعيل 1584 موقفا فرعيا، منها 3 مواقف لأصحاب الهمم و3 مواقف لفوهات الحريق، وفي القطاع 5 ند الرصاص الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، وجنوبا شارع علي بن أبي طالب، وشرقا شارع أبو بكر الصديق، ومن الغرب شارع حصة بنت محمد، فقد تم تفعيل 682 موقفا، منها 462 موقفا فرعيا و212 موقفا رئيسيا و8 مواقف مخصصة لأصحاب الهمم.