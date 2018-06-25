«وطني الإمارات» تطلق برامج مجتمعية ومبادرات شبابية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات عن إطلاق البرامج المجتمعية المرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية والعالمية للنصف الثاني من العام الجاري وذلك من خلال برامج متنوعة وهي برنامج قياديين 2020 تحت عنوان «تاريخ وطن»، والذي ينفذ سنوياً بالتعاون بين مؤسسة وطني الإمارات ووزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع وخدمة الأمين، ويضم البرنامج 60 طالباً وطالبة.

كما تواصل مؤسسة وطني الإمارات الاستعداد للعمل الميداني للاحتفاء بيوم العلم بإطلاق حملة «حماة العلم» والتي تهدف إلى رفع علم الإمارات على كل المباني في الإمارات الـ 7 وعلى بيوت الأهالي لإيصال رسالة تلاحم الشعب الإماراتي.

وتنظم المؤسسة الحملة للسنة الخامسة على التوالي والتي تهدف إلى نشر ثقافة احترام العلم وتستهدف فئات طلبة المدارس والجامعات وأصحاب الهمم والسكان، وموظفي الهيئات والوزارات والجهات لتعريفهم بطرق المحافظة على هيبة العلم.

وتمثل هذه الحملة ممارسة وطنية إيجابية تعبر عن المواطنة الصالحة، إذ جاءت نتيجة الحملة إيجابية وسريعه نظراً لتفاعل الجمهور .

كما تخطط المؤسسة لإطلاق مبادرات شبابية منها مبادرة «العمل التطوعي تمكين وتنمية» وملتقى الأيتام وأصحاب الهمم واليوم العالمي لمبادرات الشباب، أما المبادرات الوطنية ستكون عبارة عن المعرض المتنقل لتثقيف الجمهور عن ممارسات المواطنة الصالحة، وفي ديسمبر أعدّت المؤسسة 5 برامج ختامية للاحتفاء باليوم العالمي لأصحاب الهمم ويوم التطوع العالمي واليوم العالمي للغة العربية والتضامن الإنساني.