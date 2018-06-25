الانتهاء من صيانة 9 صالات أفراح في العين

المصدر: Ⅶالعين - داوود محمد

حذرت إدارة بلدية العين، من الحجوزات الوهميّة لصالات الأفراح، وفرضت عقوبة الحرمان من الحجز لمدة24 شهرا لمن يقوم بعملية الحجز الوهمي، كما أنهت البلدية صيانة صالات الأفراح الموزعة في جميع قطاعات مدينة العين، وذلك استعداداً لموسم الأعراس والذي يزداد في فترة الصيف مع انتهاء السنة الدراسية للطلاب، حيث بلغ عدد الحجوزات في أشهر الصيف هذا العام 425 حجزا مقارنة بـ 461 حجزا في الفترة نفسها من العام الماضي. شملت عمليات الصيانة والتجديد 9 صالات في كل من هيلي وزاخر وسويحان والهير واليحر ورماح والوقن والقوع والظاهر.

واكد الدكتور سالم مغير العميمي، مدير إدارة خدمة المجتمع بقطاع وسط المدينة، أن صيانة صالات الأفراح تأتي بشكل سنوي بعد فترة توقف خلال شهر رمضان المبارك لتستأنف الحجوزات منذ بداية أيام العيد، وتتم عملية الصيانة وإضافة المرافق مع متعهدي صالات الأفراح لإظهارها بالشكل اللائق للجمهور، حيث تم صيانة التكييف والتأكد من قطع الغيار الخاصة بالمكيفات تحسباً لحدوث أي طارئ، وتجديد المواد الصحية في الصالات كما تم صبغ القاعات حسب حاجتها بالإضافة لصيانة الزجاج والأبواب، وصيانة المواد الكهربائية في الصالات.