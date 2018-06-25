إشراك المجتمع برصد مشوّهات المنظر العام في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي خدمة جديدة من خدمات تطبيق النافذة الموحدة لدائرة التخطيط العمراني والبلديات تحت اسم (راصد) تستهدف إشراك أفراد المجتمع في رصد مشوهات المظهر العام والسلوكيات التي تؤدي إلى الإضرار بالمرافق العامة وتشوه منظر المدن والشوارع والمرافق العامة والخاصة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إيمان البلدية بأهمية تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في حماية المدن من كافة أشكال المشوهات، وبالوقت ذاته ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتطوير علاقات الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومختلف شرائح المجتمع.

وحول رؤية المبادرة والهدف منها أكدت البلدية أن (راصد) نظام ذكي تفاعلي مخصص للمجتمع من أجل التفاعل من خلال المشاركة المجتمعية مع النظام البلدي في رصد الظواهر السلبية والسلوكيات غير الإيجابية، ورفع وعي المجتمع وإشراكهم في المسؤولية المجتمعية مع النظام البلدي حول كافة هذه المرافق التي أنشئت من أجل إسعادهم وتلبية احتياجاتهم.

ويستهدف النظام رصد المخالفات والمشوهات وإرسال البلاغات إلى الجهات الحكومية لإحالتها إلى جهات الاختصاص بهدف تحقيق نسب التعافي المستهدفة وتصحيح الأوضاع الخاطئة بالنسبة لجميع المرافق ومكونات المدينة.

وأشارت البلدية إلى المناطق والأحياء السكنية، والاستفادة من رأي المجتمع ومساهماته البناءة، كما يمثل (راصد) نافذة لإشراك المجتمع بهدف تفعيل الاستجابة السريعة لتعافي الحالات وتصحيح أوضاعها.

وبشأن آلية عمل نظام (راصد) أوضحت البلدية أن الآلية تبدأ برصد الحالة (صورة) ويتم تحديد الإحداثيات تلقائيا، وكتابة الملاحظات، ومن ثم يتم التواصل بشكل تلقائي، ويأتي بعد ذلك إرسال الحالة المرصودة إلى بلدية مدينة أبوظبي للاطلاع على الحالة وتحديد جهة الاختصاص، وفي حال عدم الرصد المسبق للمخالفة يتم تحويلها إلى مشرف المنطقة للتعامل مع الحالة حسب إجراءات التفتيش.