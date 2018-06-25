«الطوارئ والأزمات» تبحث التعاون مع بنما

المصدر: أبوظبي - وام

بحث الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمكتبه في أبوظبي أمس، مع رولاندو لوبيز السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي في جمهورية بنما، أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والشراكة في إدارة الطوارئ والأزمات.

وتناول اللقاء - الذي حضره الوفد المرافق وإدوارد فونسيكاوارد سفير جمهورية بنما لدى الدولة - منظومة الطوارئ لدى الجانبين وآلية مواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات. من جانبه أشاد السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي في جمهورية بنما بالإنجازات الرائدة لدولة الإمارات في جميع القطاعات بما فيها قطاع الأمن والسلامة والاستعداد لجميع سيناريوهات حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.