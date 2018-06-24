حاكم الشارقة: أعمل على وضع منهج تربوي يرتكز على القرآن والسنة

المصدر: البيان الالكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه يعمل على وضع منهج تربوي تعليمي متكامل يبدأ من الحضانة حتى سنوات الجامعة، يرتكز على 3 أقسام: (القرآن والسنة) و (اللغة العربية ومفرداتها) و (العِلم).

وقال سموه للخط المباشر اليوم إنه يضمن للطالب بعد انتهائه من هذا المنهج الدخول إلى أرقى الجامعات.

وأوضح سموه أن التدبر في القرآن يحسن اللغة والمفاهيم، فمن خلاله يتأكد الإنسان أنه إعجاز ، وإعجاز القرآن ليس في إثبات نظريات علمية، بل في لغته، وكل ما أقرأ أقوم بالتدوين، وحصيلة هذا كبيرة جداً.

ودعا سموه الجميع إلى قراءة القرآن بتدبر، وليس مجرد قراءة لغرض القراءة بل التدبر فيه.

وأضاف سموه أن من يقرأ القرآن من بدايته ويأخذ فيه طريقاً، فكلما رأى كلمة سجل معناها ، فسوف يدخل في عالم آخر من عجائب هذه اللغة، فاللغة العربية لا تخطئ، وخاصة القرآن .. فنهايات الآيات دائماً ما تأتي خبراً متأخراً.

وتابع سموه : أن التربية تبدأ قبل التعليم ومن ثم يأتي التعليم..هكذا هو مسمى وزارة التربية والتعليم . فالتربية تبدأ من بداية الحياة ونريد أن نضع الموازين في مكانها الصحيح، فتعلم اللغة العربية من الحضانة.