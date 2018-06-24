13.5 ألف مشارك للفوز بتذاكر السفر في «تحدي إقامة دبي»

المصدر: ■ دبي - البيان

كشف اللواء محمد أحمدالمري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن احصائيات برنامج إقامة دبي الرمضاني «سباق التحدي2018» في نسخته الثامنة والذي انطلق في شهر رمضان الفضيل في 16 مايو الماضي واستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك عبر إذاعة «نور دبي» بمشاركة واسعة وفعالة من أفراد المجتمع المستمعين المواطنين والمقيمين، وقد وصل عدد المشاركين في الأسئلة الخاصة بالفوز بتذاكر السفر من فلاي دبي عبر حساب إقامة دبي GDRFADUBAI عبر قناة التواصل الاجتماعي «الانستغرام» إلى 13 ألفاً و556 مشاركاً، كما وصل عدد المشاركات في السؤال الأسبوعي في السحب على الجائزة الكبرى «سيارة» من كل من العربية للسيارات، و الكندي للسيارات من خلال الرسائل النصية القصيرة إلى 3000 مشاركة أسبوعياً، بالإضافة إلى 12 سؤالاً يومياً يتم طرحه عبر البرنامج على الهواء من الأحد إلى الخميس يحصل المشاركون فيه على جوائز مادية قدرها 1000 درهم قدمتها شركة إماراتك، وخالد بن ذيبان وتعاونية الاتحاد،وقد بلغ عدد الفائزين منهم 252 مشاركاً بمبلغ إجمالي وصل إلى 252 ألف درهم.

وقد تنوعت أسئلة البرنامج مابين الثقافية الدينية والتاريخية كما تم طرح عدد من الأسئلة حول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها وذلك تماشياً مع عام زايد.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن برنامج سباق التحدي الذي اعتادت الإدارة على إقامته سنوياً في شهر رمضان بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين كان له صدى واسع وإيجابي من جمهور المجتمع، ويعد من أبرز البرامج الرمضانية التي نظمتها الإدارة خلال الشهر الفضيل المعنية بضرورة الاهتمام باللغة العربية التي تعتبر وعاء الفكر والثقافة في الإمارات، حيث تسهم هذه البرامج في المحافظة على الموروث الثقافي والمعرفي وتوطيد التواصل بين أفراد المجتمع وخلق روح من التحدي في جو ثقافي تنافسي.

وتوجه اللواء المري بالشكر والتقدير لإذاعة» نور دبي ) على دعمها للبرنامج المجتمعي وبثه للسنة الثامنة على التوالي وتعاونها في رفع الوعي الثقافي ولفريق العمل القائم على البرنامج على جهودهم المبذولة في إنجاز هذا العمل وللشركاء الاستراتيجيين على رعايتهم المتميزة للبرنامج ودعمهم المستمر له.