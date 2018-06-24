«مدني عجمان» ينفّذ حملة للتوعية بمخاطر الإنهاك الحراري

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

نفّذت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، ممثلة بإدارة الحماية المدنية والسلامة حملة توعية للعمال، عن مخاطر الإنهاك الحراري الناتج عن الحرارة المرتفعة في فصل الصيف وأسبابه وأعراضه وطرق علاجه، وشملت الحملة مبادرة «سُقيا الماء» حيث قام أفراد الدفاع المدني بتوزيع عبوات المياه الباردة وقبعات الرأس على العمال وقت عملهم للتخفيف عليهم، وذلك في إطار قوانين العمل المعمول بها في الدولة، التي كفلت للعمال وسائل الحماية المختلفة، خاصة مع قرار منع العمل وقت الظهيرة.

وأفاد الملازم أول صالح سالم بن عسكور السويدي مدير فرع الإعلام، بأن الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان تحرص على تنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات الإنسانية والخيرية والتي تستهدف العمال في المناطق الصناعية وفي المواقع البناء الإنشائية في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار السويدي إلى أن الحملة اشتملت على تقديم النصائح والإرشادات من قبل محاضري إدارة الحماية المدنية والسلامة حول مخاطر الإنهاك الحراري، بالإضافة إلى التعرف على أعراضه المتمثلة في الشعور بالصداع والدوخة والغثيان، والتعرق الشديد وشحوب اللون وتقلصات العضلات والمعدل السريع والضعيف لنبض القلب والتنفس العميق والسريع أيضاً، إلى جانب طرق التعامل مع الحالات وتقديم الإسعافات الأولية والنقل السريع إلى المستشفى.