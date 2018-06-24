الطقس صحو في الدولة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً خاصة على البحر والمناطق المكشوفة مثيرة للغبار أحياناً، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح اليوم على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية من 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة بوجه عام تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة أحياناً على البحر والمناطق المكشوفة. كما توقع أن يكون بحر الخليج العربي مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:46 والمد الثاني عند الساعة 22:53 والجزر الأول عند 15:53 والجزر الثاني عند الساعة 05:53.

وبحر عمان سيكون متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند 07:51 والثاني عند الساعة 18:55 والجزر الأول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:51.