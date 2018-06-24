إنجاز دوار سلطان المعلا في أم القيوين

المصدر: أم القيوين –عصام الدين عوض

أنجزت دائرة البلدية في أم القيوين دوار الشيخ سلطان بن أحمد المعلا على شارع الملك فيصل بمساحة تبلغ 300 متر مربع، حيث تم تزيينه بأشكال متعددة، منها الحجر والمسطح الأخضر وأحواض من مختلف أنواع الأزهار، إضافة إلى كتابة شعار إمارة أم القيوين على الدوار بطريقة متفردة تجذب الأنظار، وذلك بحسب المهندس طلال محمد رئيس قسم الزراعة والحدائق والمتنزهات ببلدية أم القيوين، والذي أكد أنه بتوجيهات الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس بلدية أم القيوين تم تزيين وتجميل 5 من طرق الإمارة بطول 8 كيلومترات ونصف الكيلو، إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء.

وأكد إن قسم الزراعة باشر تزيين الأحواض بالجزر الوسطية، منها زراعة جزيرة الشيخ راشد بن سعيد بطول 2،5 كيلومتر.