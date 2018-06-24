102.7 مليون درهم لمشاريع طرق وبنية تحتية في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي-وام

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجاز مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في النهضة العسكرية، وبني ياس، والشوامخ، حيث بلغت تكلفة الأعمال 102.77 مليون درهم على مساحة تقارب 197 ألف متر مربع.

يأتي تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبما يتطابق مع خطة التطوير الشاملة لأبوظبي وضواحيها، وضمن إطار الحرص على تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدن والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة.

التزام

كما أن تنفيذ هذه المشاريع يعبر عن التزام البلدية بقيمها المؤسسية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بمستوى جودة الحياة، وتنفيذ منظومة المشاريع الهادفة إلى تطوير مكونات البنية التحتية بالشكل الذي يحقق تطلعات أفراد المجتمع ويساهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.

ويتضمن المشروع تطوير واستحداث البنية التحتية وأعمال الطرق والإنارة وأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة للمناطق المذكورة، ويتم تنفيذ هذه المشاريع في إطار الحرص على توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، حيث إن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

بنية تحتية

وتحرص كل من البلدية و«مساندة» في كافة المشاريع التي تنفذها على تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية وبما يجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في هذا المجال.

وبلغ عدد ساعات العمل في المشروع 1,700,000.00 ساعة عمل، وتضمن إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة النهضة العسكرية وبني ياس والشوامخ بمساحة تقارب الـ 197 ألف متر مربع، حيث يخدم المشروع 178 قطعة سكنية.

وشملت أعمال المشروع إنشاء طرق داخلية بطول 8.10 كم، وشبكات مياه الشرب بطول 10.165 كم وأخرى لتصريف مياه الأمطار بطول 10.340كم، إلى جانب شبكة صرف صحي بطول 5.316 كم، وشبكة اتصالات بطول 5.506 كم، فضلاً عن إنشاء شبكة كهرباء تتضمن 9 محطات كهرباء فرعية، بالإضافة إلى شبكة إنارة الطرق التي تتكون من 197 عمود إنارة.