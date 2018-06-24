«إسعاف دبي» تقدم امتيازات للراغبين بدراسة «فني الطب الطارئ»

المصدر: ■ دبي - عماد عبد الحميد

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين بدراسة فني الطب الطارئ بفئتي البكالوريوس والدبلوم بالتعاون مع كليات التقنية العليا في الدولة.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة إن المؤسسة تسعى إلى رفع نسبة توطين المسعفين لـ20% من خلال مبادرة خطة التوطين طويلة المدى والتي تمتد إلى 2021، بدلاً من نسبة التوطين الحالية.

وأوضح أن المؤسسة وضعت خططاً لاستقطاب المواطنين لمهنة الإسعاف من خلال تعاونها في برنامج الإسعاف مع كليات التقنية، لافتاً إلى أن عدد فنيي الطب الطارئ الذين تم تخريجهم لغاية الآن وصل إلى 70 مسعفاً، في حين أن هناك 30 مسعفاً لايزالون على مقاعد الدراسة. وتوفر المؤسسة فرصاً وظيفية من خلال منح دراسية كاملة بالتعاون مع كليات التقنية العليا في دبي، إذ يمنح الطالب بكالوريوس فني الطب الطارئ المتقدم في نهاية 5 سنوات دراسية ويحصل الطالب أو الطالبة على منح دراسية تشمل جميع تكاليف الدراسة وحوافز مالية شهرية تبدأ من 7000 درهم ترتفع سنوياً حسب أداء الطالب مع تعيين فوري بعد التخرج براتب يبدأ من 18000 درهم.

وقال بن دراي بأن الطلبة الراغبين في الحصول على الدبلوم يحصلون على مكافأة شهرية تبدأ من 5500 درهم وترتفع أيضاً حسب نتائج الطالب الدراسية مع تعيين فوري بعد التخرج، لافتا إلى أن هناك اتفاقاً يتم إبرامه بين الطرفين قبل بدء الدراسة وتعهد من قبل الطالب بالانتظام بالدراسة والعمل في مؤسسة الإسعاف فور التخرج.

وتفصيلاً قال خليفة بن دراي: «إن الطالب يحصل على مكافأة مالية قدرها 7000 درهم خلال السنة التأسيسية و7750 درهماً في السنة الأولى و8500 درهم في السنة الثانية و9250 درهماً في الثالثة و10000 درهم في السنة الرابعة والأخيرة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعيّن الخريجين والخريجات بعد الانتهاء من الدراسة مباشرة على الدرجة العاشرة براتب إجمالي يصل إلى نحو 20 ألف درهم، إضافة إلى البدلات التي تصل إلى 25% من الراتب الأساسي والتأمين الصحي وتذاكر السفر».