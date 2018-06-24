إطلاق مكتبة «تصاميم زايد» أكتوبر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - أحمد يحيى

أوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ «البيان»، أن البرنامج سيطلق بداية الربع الرابع من العام الجاري مكتبة تصاميم زايد والتي تضم ما يقارب 100 نموذج وتصميم لمساكن راعى فيها البرنامج متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة، من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية لتتناسب مع حجم الأسرة والمتغيرات المختلفة التي قد تطرأ عليها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع «عام زايد» وتجسيداً لقيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمامه بإسكان المواطنين، وتحقيق الرفاه السكني.

وأضاف أن النماذج ستكون متاحة للجمهور في موقع البرنامج الإلكتروني الرسمي وفي مراكز سعادة المتعاملين في دبي والمنطقة الشمالية والشرقية، موضحاً أن البرنامج حريص على تلبية كافة احتياجات المواطنين السكنية، بما يضمن لهم حياة كريمة وسعيدة، فضلاً عن مراعاة وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها، مشيراً إلى أن مكتبة «تصاميم زايد» توفر تنوعاً كبيراً لتصميم نماذج المساكن والتي تعزز مواصفات عالمية مستدامة، وتلبي الطموحات، وترتقي بحياة المواطنين.

ولفت المنصوري إلى أن البرنامج يعمل بشكل مستمر على تطوير المجمعات السكنية التي يقوم بتنفيذها مراعياً في ذلك معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية، خاصة أن البرنامج يطبق معايير برنامج استدامة، ونظام اللؤلؤة المعتمد من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في جميع مشاريعه السكنية، مبيناً أن معايير استدامة تضم 7 معايير رئيسة تشمل نظام تقييم اللؤلؤة، ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء، وعملية التطوير المتكامل، والمياه الثمينة والأنظمة البيئية، والممارسات المبتكرة، كما أنه يحرص على تعديل النماذج السكنية بشكل مستمر لجعلها ملائمة للطبيعة الجغرافية لكل منطقة.

ومن جهة أخرى قال المدير التنفيذي للشؤون الهندسية، إن خدمة «وفّر» التي يقدمها البرنامج للمستفيدين من الدعم السكني كخدمة مضافة تسهم في خفض تكاليف إنشاء المسكن، وتخول المستفيدين الحصول على خصومات من 10% إلى 30% من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، لافتاً إلى أن عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج مع شركاء خدمة وفر بلغ 140 شركة، تقدم أسعاراً مخفضة للمستفيدين، وتحقق استراتيجية البرنامج الرامية إلى خفض تكاليف البناء.

وذكر أنه يمكن للمستفيدين الحصول على قائمة الشركات التي تقدم عروضاً مخفضة على منتجاتها من خلال زيارة موقع البرنامج الإلكتروني www.szhp.gov.ae، موضحاً أن خدمة «وفر» تسهل على المواطنين المستفيدين من الدعم السكني استغلال الدعم بالشكل الأمثل وذلك عن طريق توفير خيارات متعددة تتلاءم وقدراتهم المالية وتوفر لهم الاستقرار السكني.