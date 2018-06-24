موقع «سيكر» يسلّط الضوء على «هايبرلوب دبي»

المصدر: Ⅶ دبي ـ سيد صالح

بث موقع «سيكر» الشبكي الأميركي المعني بشؤون التقنية الحديثة تقريراً مصوراً بالفيديو عن النموذج الأولي لمشروع قطار الهايبرلوب فائق السرعة بين دبي وأبوظبي.

واستعرض التقرير من الداخل مكونات عربات القطار، وذكر أن شركة «هايبرلوب وان» قد كشفت النقاب عن النموذج الأولي لهذا القطار، والذي من المتوقع أن يسير بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة، ليقطع المسافة بين دبي وأبوظبي في غضون 12 دقيقة فقط، بالمقارنة مع ساعة ونصف باستخدام السيارة، ما سيوفر ساعات عمل مهدرة لو استغلت في الإنتاج لحققت ربحية تقر قيمتها بنحو 800 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن المسؤولين في دبي يرغبون بإنشاء شبكة من قطارات الهايبرلوب للربط بين مدن المنطقة، إلا أن ذلك قد يحتاج إلى 5 سنوات كي يتحقق.