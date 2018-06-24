شرطة الشارقة تبحث تطوير أنظمتها وفق أنظمة الذكاء الاصطناعي

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

بحث الاجتماع السادس للجنة القيادة بشرطة الشارقة، الذي عُقد أول من أمس، بنادي ضباط شرطة الشارقة، وترأسه اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، تطوير الأنظمة والبرامج الإلكترونية للمجالات الشرطية، وفق أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويعها في تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في هذا المجال، وتوافقاً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2071.

كما استعرض الاجتماع في أعماله أبرز القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذها.

وناقش الاجتماع العديد من المحاور الأمنية والشرطية والخدمية الهادفة إلى تحقيق سعادة المتعاملين، من خلال تطوير وتحديث الخدمات، بما يفوق تطلعات الجمهور، وتبنّي أفضل الممارسات لتحقيق النتائج المرجوة، بما يحقق رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. حضر الاجتماع العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، والعميد محمد راشد بيات، المدير العام للعمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف، المدير العام للموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور، المدير العام للعمليات المركزية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات.