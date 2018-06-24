«تدوير» يعرّف بدور السكان في الحفاظ على المظهر الحضاري

المصدر: أبوظبي-البيان

نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة بعنوان «من النفايات...إلى موارد» وذلك بمجلس الطوية في مدينة العين.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية التي يعقدها مركز أبوظبي لإدارة النفايات في مجالس إمارة أبوظبي بهدف تعريف الجمهور بالخدمات التي يقدمها المركز والتحديات التي يواجهها في التعامل مع الظواهر والسلوكيات السلبية كالرمي العشوائي للنفايات فضلاً عن تفعيل دور سكان الإمارة في تنفيذ رسالة المركز في الحفاظ على المظهر الحضاري والنظافة العامة للإمارة وتحقيق التنمية المستدامة.

واشتملت محاور المحاضرة نبذة عامة عن الخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) في جمع ونقل ومعالجة النفايات بطرق سليمة وآمنة بيئياً ومحفزة اقتصادياً، وجهود المركز في مكافحة آفات الصحة العامة، والتعريف بخدمات مصانعها التي تعمل في إعادة تدوير المواد المختلفة كالبلاستيك والإطارات وزيوت السيارات ومواد الهدم والبناء والمخلفات الزراعية والحيوانية.

كما تناولت المحاضرة فصل النفايات من المصدر وطرق تقليل حجم النفايات، وبيان أنواع الحاويات المخصصة للمواد المختلفة، فضلاً عن التعريف بالتراخيص والتصاريح لقطاع الأعمال والمؤسسات العاملة بقطاع إدارة النفايات.

تواصل

وبهذه المناسبة قال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة: «تأتي هذه المحاضرات في إطار الجهود التي تبذلها»تدوير) للتواصل المباشر مع أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الإدارة المستدامة للنفايات والتعامل السليم معها، بما يضمن المشاركة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ في المحافظة على النظافة العامة وإيجاد بيئة صحية وسليمة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف الكعبي أن المركز يسعى من خلال هذه المحاضرات إلى إحداث تغيير حقيقي ﻓﻲ ﺳﻟوك اﻟﻧﺎس ﺗﺟﺎه بيئتهم وتقوية روح المسؤولية والشراكة الجماعية في جهود تقليل النفايات لينعم الجميع بالعيش في بيئات صحية خالية من الملوثات والظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام.