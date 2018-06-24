افتتاح مركز حقن مجهري في مستشفى الجامعة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة، المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في الإمارة، عن افتتاح مركز حقن مجهري، يعد الأول من نوعه داخل مستشفى في المناطق الشمالية.

ويقع المركز في الطابق الأرضي من المستشفى، حيث يقدم الخدمات الأساسية والمساعدة المتعلقة بهذا النوع من العلاج تحت سقف واحد، بحيث لا يحتاج المرضى الذين يتلقون العلاج للذهاب إلى أي منشأة طبية أخرى بهدف إجراء الاختبارات وغير ذلك من الإجراءات.

ويستخدم مركز الحقن المجهري في مستشفى الجامعة بالشارقة أحدث تقنيات الإخصاب المتقدمة، ويتميز بخبراته الواسعة، ويُقدم علاجات اضطرابات الغدد الصماء التناسلية والعقم للمرضى، وتشمل هذه الخدمات تقديم المشورة للزوجين في حالات ضعف الخصوبة، وإجراء الفحوصات، والتواصل مع الأطباء المناسبين، وإدارة حلقات العلاج، وتقديم الاستشارة للأمراض الوراثية وفحوصات ما قبل الولادة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُقدم مركز الحقن المجهري في مستشفى الجامعة بالشارقة إجراءات طبية تشمل اختبارات مخبرية، وفحوصات تصوير، وعملية جمع البويضات لأجل الحقن المجهري، وحقن الحيوانات المنوية في البويضة، وخزعات الأجنة، والفقس بمساعدة الليزر، والاختبارات الجينية، وتحديد جنس المولود، وتخزين الحيوانات المنوية والبويضة، وزراعة الأجنة، وحفظ الأجنة ونقلها.

سعادة

وقال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: «نهدف إلى تقديم خدمات علاجية متقدمة للغاية لتعزيز المنافسة العالمية، وإدخال السعادة إلى قلوب المرضى، ويتم بناء الثقة بين الأطباء والمرضى بناءً على التجارب الإيجابية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأزواج الراغبين في زيادة عدد أفراد أسرتهم، ولدينا فريق طبي حريص على رعاية المرضى وتقديم الخدمات التي تحدث تغيير في حياتهم. ويقدم خبراء علاج العقم في المركز علاجات عقم عالية الجودة باستخدام التقنيات التناسلية الأكثر تقدماً في العالم حالياً».

وقال البروفيسور حكم ياسين، المدير الطبي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: «يضم كادرنا نخبة من الأطباء والفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً، يحرصون جميعاً على إدخال السعادة إلى قلوب الآباء والأمهات الجدد، وسيتم عند علاج المرضى تقديم رعاية صحية خاصة تلائم الاحتياجات الفردية لكل مريض، مع المحافظة على الخصوصية. ونسعى إلى ضمان إرضاء كافة مراجعي هذا المركز».

ويتميز المركز بتكامل التجهيزات وبراعة التصميم، ويضم نخبة من الكوادر الطبية الخبيرة، ويَحظى بدعم متواصل من كافة أقسام مستشفى الجامعة بالشارقة، كما يستفيد من المرافق القائمة في المستشفى مثل المختبرات، وغرف العمليات، والصيدلية، ومن أبرز العلاجات المقدمة في المركز الحقن المجهري، والتخصيب داخل البويضة، وتحديد جنس المولود، والاختبار الجيني، وحفظ الأجنة بالتجميد، وتشخيص اضطرابات العقم وعلاجها، والعديد من التقنيات الأخرى.