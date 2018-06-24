مختبرات مستشفى الشيخ خليفة في أم القيوين تحصل على الآيزو

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

حصلت المختبرات الطبية في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين أحد المستشفيات التابعة لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً على شهادة الاعتراف الدولي للمواصفات «ISO 15189» والمتخصصة بالمختبرات الطبية.

وقال ليام دوفي المدير الفني للمستشفى، إن حصول المختبرات المستشفى على الآيزو يعد مؤشراً على كفاءة المختبرات الطبية، ما يساهم في تعزيز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة كما تعمل على تحسين جودة النتائج المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن مختبرات المستشفى أجرت خلال العام 2017 أكثر من 520 ألف فحص مخبري لكافة المرضى الذين راجعوا المستشفى في مختلف الحالات.

جودة

وقال دوفي إن حصول قسم المختبرات في المستشفى على هذا الاعتماد سوف يساهم في وضع نظام يحكم جودة الأداء الفني في المختبر حسب المعايير الدولية، حيث يؤدي إلى نقلة نوعية في توفير رعاية طبية ذات جودة عالية للمرضى، مثمناً الدور الذي قام به المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة من خلال متابعته وتوفير كل ما يلزم للنهوض بالمستشفى وتحقيق الأهداف المرجوة بكافة أقسامه، ومنها قسم المختبرات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وقال الدكتور مبارك سيف الفارسي استشاري علم الميكروبات الطبية وعلم انتشار الأمراض المعدية رئيس قسم المختبرات إن قسم المختبرات في المستشفى حصل في وقت سابق من العام الماضي على شهادة الاعتراف الدولي للمختبرات من قبل الكلية الأميركية لعلماء الأمراض CAP ليكون بذلك أول مختبر طبي في المناطق الشمالية من الدولة يحصل على اعترافين دوليين في آن واحد، مبينا أن حصول مختبرات المستشفى على هذين الاعترافين الدوليين إنما هو دليل على توجه المستشفى نحو جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمرضى والتي تطابق أعلى المواصفات العالمية والدولية في هذا المجال، كما أن الحصول على هذه الاعتمادات الدولية يساهم في تعزيز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة، والتي تحفظ حقوقهم وتضمن سلامتهم خلال ترددهم على مختبرات المستشفى.