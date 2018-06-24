4.4 ملايين معاملة رقمية أنجزتها شرطة أبوظبي في 2017

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أنجزت شرطة أبوظبي نحو 4 ملايين و462 ألفاً و784 معاملة رقمية خلال العام الماضي، وطبقت منظومة متطورة ضمن التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمتعاملين بنسبة 100%، ووفرت 1.3 مليار درهم على المتعاملين، و9.5 ملايين زيارة عليهم، خلال العام نفسه.

وكانت شرطة أبوظبي أجرت تحديثاً لمجموعة من الإجراءات الفنية على تطبيقها الذكي من خلال متجرها «Google Play Store» و«App Store» وموقعها على الإنترنت بما يضمن تقديم أرقى الخدمات بهدف إسعاد المتعاملين.

وأكد العميد مهندس ناصر اليبهوني الظاهري مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة مواكبة التطورات المتسارعة بتسخير أحدث التقنيات من أجل تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين من مستخدمي الخدمات المرورية والشرطية المختلفة وفق المعايير الدولية بما يسهم في تقليل الضغط على مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين، وتلبية تطلعاتهم على نحو يسهم في تعزيز قيم الإيجابية والسعادة.

وأوضح أن إنجاز الأنظمة المساندة في شرطة أبوظبي يعزز إمكانياتها للارتقاء بمستوى العمل الشرطي والأمني، بحيث تمكن فريق العمل المختص من إنجاز تلك الأنظمة قبل الموعد المحدد وبتكلفة أقل مع ضمان جودة المخرجات لرفع كفاءة الأداء العملي عبر التحول الذكي في المجال الشرطي.

وذكر أن شرطة أبوظبي تتبنى خطة التحول الرقمي لتقديم خدمات شرطية تتميز بالابتكار وذات قيمة مضافة ونمط غير تقليدي، مستهدفة المتعاملين والعاملين بما يضمن تحقيق أقصى درجات الرضا عن تلك الخدمات المقدمة لهم.

تطلعات

ولفت إلى أن العمل على التحديثات الفنية لتقديم الخدمات بصورة متميزة على الأجهزة الذكية يأتي تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على توفير الإمكانيات التي تعزز من استخدام أحدث تقنيات الاتصال الحديثة بما يسهم في إسعاد المتعاملين وزيادة ثقتهم بالخدمات المقدمة.

وتعمل شرطة أبوظبي على تحقيق تطلعات الحكومة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس إيجابياً على إسعاد المتعاملين ضمن منظومة عملها للتحول إلى الحكومة الذكية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين وتوفير الخدمات للمستخدمين من طالبي الخدمات المرورية والشرطية المختلفة عبر إجراءات بسيطة وسهلة.

وتطبق شرطة أبوظبي رؤية الحكومة في تعزيز قيم السعادة والإيجابية، وتحويل الآمال والطموحات إلى إنجازات واقعية لراحة المجتمع وإسعادهم وخلق مستقبل واعد لأبنائهم، انطلاقاً من حرصها على قياس مؤشر السعادة في مراكز تقديم الخدمة عبر أحدث التقنيات الذكية المتطورة، وبهدف تطوير الخدمات.

وأكدت على مواصلة الجهود في تقديم الخدمات لمتعامليها وفق أفضل المعايير وصولاً إلى مستويات تحقق سعادتهم، والإسهام بشكل فعال في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

رؤية

تجسد منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية لشرطة أبوظبي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لخدماتها، رؤية حكومة أبوظبي في التطوير وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة الفنية للنهوض بالعمل الأمني، ولجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة، ولخلق مجتمع واثق وآمن، وبناء اقتصاد مستدام.