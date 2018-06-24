نهيان بن مبارك يحضر العرس الجماعي السابع في الذيد

المصدر: الشارقة - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل العرس الجماعي السابع لأبناء الإمارات الذي أقيم مساء أمس بقاعة الذيد للأفراح بالشارقة بمناسبة زفاف 200 شاب وفتاة.

كما حضر الحفل عدد من أعيان القبائل وحشد كبير من المدعوين وأهل وذوي العرسان وسط مشاركة الفرق الشعبية والتراثية في تقديم العروض إلى جانب القصائد الشعرية التي ألقيت في حب الوطن وقيادته.

ورفع الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي في الذيد في كلمة له بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر لاحتفالات الأعراس الجماعية.

كما رفع المشاركون في العرس أسمى عبارات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها للشباب.