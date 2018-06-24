هيئة الوقاية والسلامة تدرّب 50 باحثاً عن عمل

المصدر: Ⅶالشارقة-البيان

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة ورشة تدريبية لـ50 باحثاً عن عمل وذلك لتدريبهم وإكسابهم الخبرة اللازمة على إجراءات الأمن والسلامة في بيئة العمل لزيادة وعيهم ورفع مهاراتهم الوقائية وتدريبهم على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الحوادث. جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالإمارة، للباحثين عن عمل بعنوان «الأمن والسلامة في بيئة العمل» وذلك ضمن خطتها السنوية الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بما يخص الأمن والسلامة وتعزيز ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع وكيفية السيطرة على المخاطر في بيئة العمل. هذا وصاحب الورشة التدريبية معرض تعريفي حول معدات الوقاية وتدريبات الإخلاء الوهمي إلى جانب ‏التعرف على أساليب فحص صندوق الإسعافات الأولية وكيفية استخدامها بحالات الحوادث والاستفادة منها.