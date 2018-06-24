اختتام مقابلات منتسبي برنامج محمد بن حمد الشرقي لتمكين الشباب

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

اختتمت في الفجيرة مرحلة المقابلات الشخصية للمترشحين للانتساب لبرنامج محمد بن حمد الشرقي لتمكين الشباب، التي استضافها مركز شباب الفجيرة على مدى يومين.

مقابلات

وخضع 166 متقدماً للمقابلة بواقع 21 من الذكور و145 من الإناث ممن اجتازوا من قبل الاختبارات الكتابية لقياس مستوى اللغات والمهارات المهنية للمتقدمين.

وركزت المقابلات الشخصية على التعرف على شخصيات المترشحين للبرنامج والتعرف على مجالات اهتماماتهم العلمية وطموحاتهم المستقبلية، بالإضافة إلى اختبار مستوى اللغة لديهم بما يتناسب ومتطلبات البرنامج الدراسي ومساراته.

وسيتم بنتيجة هذه المقابلات اختيار 60 متقدماً للالتحاق بالبرنامج الدراسي والمهني الخاص بالمبادرة والذي سيستمر لمدة 3 أشهر.

يذكر أن العمل بمبادرة محمد بن حمد الشرقي لتمكين الشباب بدأ بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان الأميري في الفجيرة ومجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» وكليات التقنية العليا بهدف استقطاب الكفاءات الشابة من الباحثين عن عمل من إمارة الفجيرة للانتساب لبرنامج المبادرة وتأهيلهم مهنياً ووظيفياً للالتحاق بالعمل في قطاعات العمل المختلفة.