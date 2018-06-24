الشارقة تنجز 88 %من معايير استيفاء توسعة المدن الصحية

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت إمارة الشارقة نسبة 88% من المعايير المتعلقة بشروط استيفاء توسعة نطاق المدن الصحية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

كشف عن ذلك الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، الخميس الماضي، مع اللجان التنسيقية برئاسة عبد العزيز المهيري، رئيس اللجنة، الذي جرى خلاله مناقشة الخطط التطويرية لاستيفاء معايير توسعة نطاق المدن الصحية.

وناقشت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها مع اللجان التنسيقية برنامج الورشة التدريبية الخاص بالتوسع ببرنامج المدينة الصحية بالشارقة، الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على مدى يومين الأسبوع المقبل.

وتهدف الورشة التدريبية إلى تعزيز وصقل مهارات وقدرات المنسقين والفرق العاملة بكيفية تطبيق معايير توسعة نطاق المدن الصحية، والاتفاق على الخطة المستقبلية للتوسع ببرنامج المدينة الصحية بالشارقة، إلى جانب تحديث المعلومات المختصة ببرنامج المدن الصحية، ومراجعة ما تم إنجازه بالشارقة في إطار المدينة الصحية، واستعراض الخطوات المستقبلية والخطة الزمنية لإعادة اعتماد الشارقة كمدينة صحية.