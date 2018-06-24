بدء التسجيل في مركز تطوير ذوي متلازمة داون بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي عن فتح باب التسجيل في مركز تطوير ذوي متلازمة داون بها للعام الدراسي المقبل 2018/‏2019 حتى منتصف يوليو المقبل وذلك في مقرها بمنطقة القصيص.

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المركز يسعى إلى تقديم خدمات نوعية في مجال الإرشاد الأسري والتدخل المبكر والتربية الخاصة وتعديل السلوك والخدمات المساندة من خلال جلسات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج اضطرابات اللغة والكلام بالإضافة إلى الفصول التعليمية والتأهيلية.

وأضافت إن التسجيل متاح لتلقي جميع الخدمات بما فيها فصول التدخل المبكر للفئة العمرية من ثلاث إلى خمس سنوات، موضحة أن المركز يهدف إلى تأهيل ذوي متلازمة داون في مرحلة التدخل المبكر تمهيداً لدمجهم في مدارس التعليم العام.

وأعلنت عن فتح فصل جديد للفئة العمرية من ست إلى ثماني سنوات، مشيرة إلى أن هناك العديد من أبنائنا الذين تجاوزت أعمارهم الست سنوات ويتعذر دمجهم في مدارس التعليم العام، وهم بحاجة إلى توفر خدمات الفصول التأهيلية لهذه الفئة العمرية.

وقالت إن المركز يضم فريقاً متعدد التخصصات من ذوي الكفاءة والخبرة المميزة يقدم أفضل المناهج والاختبارات المقننة على البيئة الإماراتية.