وزير خارجية باكستان يقدر دعم الإمارات لبلاده

المصدر: إسلام أباد - وام

التقى عبدالله حسن هارون وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية الباكستانية حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة في إسلام أباد.

وأبدى وزير الخارجية الباكستاني - الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع إلى جانب مهامه - تقديره لدولة الإمارات لدعمها المتواصل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الباكستاني لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات والمشاريع الإنسانية والتنموية المرتكزة على دعم قطاعات رئيسية وحيوية في التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والاتصالات وتحلية المياه والزراعة خاصة في المناطق النائية للبلاد.

وأكد أن هذا التعاون الوثيق والدعم الكبير من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس متانة الروابط بين البلدين لحجم التبادل التجاري بين باكستان والإمارات.

ونوه إلى حرص الجانب الباكستاني على المشاركة بفاعلية في إكسبو دبي 2020 الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات والوصول إلى ابتكارات تصب في مصلحة الشعوب والبلدان.

من جانبه أشاد سفير الدولة بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين التي تتسع فيها آفاق التعاون والشراكة من خلال البناء على النجاحات السابقة.