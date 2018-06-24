نجاح تربية وإكثار النسر المصري في مركز كلباء للطيور الجارحة

المصدر: Ⅶ كلباء-البيان

أعلنت هیئة البیئة والمحمیات الطبیعیة في الشارقة، عن نجاح أول عملية تربية وإكثار للنسر المصري في الأسر بدولة الإمارات، بمركز كلباء للطيور الجارحة، وذلك لمجموعة طيور برية حصلت عليها الهيئة من سلطنة عُمان، ضمن برنامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث كان النسر المصري ضمن متصدري قائمة الطيور الجارحة المهددة بالانقراض، التي أعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وبدأت عملية الإكثار للنسر المصري في مركز كلباء للطيور الجارحة عام 2016، باستخدام المجموعة التي تـــم الحصــول عليها من السلطنة، والتي كانت تتكون من ستة طيور برية (ثلاثة ذكور وثلاث إناث)، حيث تم وضع البيض في الحاضنات لمدة 17 يوماً، ومن ثم تمت إعادته إلى الوالدين، وفي عام 2017 نفذ المركز عملية الإكثار الثانية بنجاح وأصبح الطائر الآن جزءاً من فريق عروض الطيور اليومي، علماً بأن هذه الطــيور احتضنت بيضتين وقد فقست مؤخراً.

توجيهات

وقالت هنا سيف السويدي، رئیس هیئة البیئة والمحمیات الطبیعیة في الشارقة: «بفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تمكنا من تحقيق هذا النجاح الذي يهدف إلى حماية النسر المصري من الانقراض في ظل تراجع أعداده عالمياً، حيث بلغت نسبة انخفاضه في الهند 90% خلال السنوات العشر الماضية، فيما انخفض في القارة الأوروبية بنسبة تراوحت ما بين 50 و75% خلال الأجيال الثلاثة الماضية، كما تراجع انتشاره في أفريقيا والبلدان العربية»، مضيفة أن منطقتنا مهمة جداً للنسورنظراً لكونها مناطق تعشيش، كما تُعتبر ممراً تسلكه مختلف النسور المهاجرة، حيث لوحظ هجرة نسور أوروبا وآسيا عبر الشرق الأوسط.