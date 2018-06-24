شرطة أم القيوين تنفّذ 10 مبادرات أمنية وتطوعية في 6 أشهر

المصدر: ■ أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد النقيب ناصر بوعصيبة رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أم القيوين عن تنفيذ 10 مبادرات أمنية وتطوعية وإنسانية خلال النصف الاول من العام الجاري تمثلت في تعزيز الوعي الأمني عند أفراد المجتمع والعمل مع الجهات الحكومية المحلية والخيرية على دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية بما يحقق أهداف وزارة الداخلية ويجسد رسالتها الهادفة لتعزيز كل مقومات العيش الكريم ضمن الأمن والسلامة والحفاظ على حياة الأفراد، مبيناً أن كافة المبادرات تسعى إلى تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، كما أن من أبرز المبادرات مبادرة (حد الإشاعات) و(إفساح المجال لمركبات الطوارئ)، حيث تم إعلام السائقين بمخالفة عدم إفساح الطريق لتلك المركبات والتي تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها قسم الإعلام والعلاقات العامة في مقر القيادة العامة بشرطة أم القيوين صباح أمس مع المؤسسات الإعلامية بحضور النقيب سعيد سليمان المعمري مدير فرع الشؤون الإعلامية، حيث تطرقت الإحاطة إلى الجهود المبذولة لدعم نشر مفهوم الثقافة المجتمعية وحماية أفراد المجتمع من السرقات والتقليل من وقوع الحوادث المرورية وتقديم الدعم اللازم للحالات المعوزة والمحتاجة.