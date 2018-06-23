"التربية" تعتمد إجابات الفيزياء الخاطئة "صحيحة"

المصدر: دبي-رحاب حلاوه

علمت " البيان" بأن وزارة التربية والتعليم سوف تعتمد اجابات الأسئلة، التي وردت بشكل خطأ في امتحان الفيزياء للمسار المتقدم الذي تقدم له الطلبة منذ بومين "صحيحه"، وستمنح الطالب الدرجة كامله، سواء اجاب عن السؤال أو لم يجب، حيث لم يكن ضمن الاختيارات الثلاثة للإجابة التي وردت في الاسئلة أَي اختيار صحيح، لان أصل السؤال خطأ؛ ولذا اعتمدت وزارة التربية مؤخراً في "نموذج الإجابة"، الذي عممته ليكون دليلا لفرق التصحيح في تلك المادة؛ ووجهت الوزارة باحتساب جميع الاجابات كإجابة صحيحة ويستحق الطالب درجة السؤال، سواء أجاب الطالب أو ترك السؤال بدون اجابة

واحتوى دليل فرق التصحيح على عدد من التعديلات لمعالجة الأخطاء التي ورددت في عدد من الأسئلة الامتحانية لتلك المادة والتي جاءت "بلا إجابات".

وبناء على ما ورد من أخطاء وتعويضاً للطالب، فقد أقرت الوزارة صحة إجابات بعض الأسئلة التي ورد فيها خطأ، ومنحت الدرجة كاملة للطالب في 4 أسئلة، سواء أجاب أو ترك السؤال بدون إجابة، معتبره أنها "صحيحة"، ويستحق عليها الطالب درجة السؤال كاملة، فضلا عن اعتمادها إجابات هي الأنسب والأقرب للإجابة الصحيحة في عدد من الأسئلة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التعامل مع الملاحظات الواردة من الميدان التربوي حول أوراق الاختبارات النهائية وتقييمها وأخذها في الاعتبار من جميع النواحي، بما يصب في مصلحة الطالب، إذ إن عملية التقييم مبنية على توخي الدقة ومرجعية وثيقة تحقق العدالة عند عملية التصحيح ومنصفة للطالب.