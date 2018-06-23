الإمارات تدين التفجير الإرهابي في أديس أبابا وتؤكد تضامنها مع إثيوبيا

المصدر: وام

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي استهدف تجمعا جماهيريا للدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي في العاصمة أديس أبابا و أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي - في بيان اليوم - إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الارهابي الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار إثيوبيا و يتنافى مع القيم و المبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت موقف الإمارات الثابت و الرافض لمختلف أشكال العنف و الإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة و اجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في مواجهة العنف و التطرف.. و تمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.