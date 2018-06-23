طلبة مدارس شرطة أبوظبي يزورون صرح زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من طلبة مدارس الشرطة، بقطاع الموارد البشرية، بشرطة أبوظبي صرح زايد المؤسس في أبوظبي، برفقة الرائد محمد سالم سويد رئيس قسم شؤون الدارسين بمدارس الشرطة.

وتأتي الزيارة ضمن مبادرات عام زايد لتعزيز قيم (الحكمة/الاحترام/بناء الإنسان/الاستدامة).

واطلع منتسبو دورة فوج عام زايد للتأهيل المهني للمستجدين رقم (٢٦) على صور أرشيفية نادرة وقصص شخصية يقصها أشخاص جمعتهم معرفة شخصية بالمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، وتسجيلات صوتية نادرة بصوته، وعاش الزائرون تجارب حسية غامرة مع الزعيم الراحل، متأملين القضايا التي أيدها ودافع عنها، واستكمل الوفد الزيارة بجولة في الروضة وحديقة النباتات التراثية المرافقة للصرح.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن إعجابهم وفخرهم بما شاهدوه، من إرث مُلهم وقيم نبيلة للأب المؤسس، وفرصة ثمينة تركت أثراً طيباً في النفوس بالتعرف بشكل أعمق على رؤية وقيم الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه.