«تخطيط أم القيوين» توقع اتفاقاً لإنجاز خريطة إلكترونية للإمارة

المصدر: أم القيوين ـعصام الدين عوض

وقعت دائرة التخطيط العمراني بإمارة أم القيوين اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة 2 جي آي اس بهدف إنجاز أول خريطة إلكترونية للإمارة مع ربطها بالبيانات الهامة للشركات التجارية والصناعية في إمارة أم القيوين، وذلك ضمن خططها الرامية للتحول الرقمي ولتقديم أفضل الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين في إمارة أم القيوين.

ووقع الاتفاقية عن دائرة التخطيط العمراني بإمارة أم القيوين المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس الدائرة، وعن شركة 2 جي آي اس كونستانتين سوبولوف الرئيس التنفيذي للشركة بحضور عدد من المدراء من الطرفين.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن المقيمون وزوار أم القيوين من الحصول على المعلومات التجارية الأساسية للشركات والفعاليات التجارية والصناعية والسياحية في أم القيوين والتي سوف يتم إدراجها عبر الخريطة التفاعلية المرتبطة مع نظام ملاحة جغرافي متطور يُمكّن المستخدم من الوصول لأية فعالية تجارية في الإمارة دون عناء.

وقال المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني في إمارة أم القيوين: إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار سعي الدائرة لتقديم الخدمات الذكية ولتطوير مستوى الأداء في الدائرة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين،ومتابعة من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

مبيناً انه من خلال هذه الاتفاقية سوف يتوفر للجميع وعبر أي جهاز محمول معلومات محدثة عن كامل الشركات التجارية والصناعية في الإمارة مرتبطة بخرائط جغرافية دقيقة ونظام ملاحي وهو ما سيساهم في الارتقاء بالعمل في مختلف المجالات.