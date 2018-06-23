الإمارات والنمسا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: ■ فيينا - وام

استقبل سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا - أمس في العاصمة فيينا - معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى مستشار جمهورية النمسا تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لجمهورية النمسا بمزيد من التقدم والنماء، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبلوغ آفاق أرحب من التعاون المشترك.

ورحب سيباستيان كورتز بزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار، معرباً عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

مكانة

وأشار مستشار النمسا إلى المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.. متمنياً لها المزيد من التقدم والازدهار، وأشاد بالتطور الذي شهدته دولة الإمارات في مختلف القطاعات.. مثنياً على تطور الشراكة بين العديد من المؤسسات النمساوية والإماراتية بما فيها اتفاقية التعاون الأخيرة بين شركة «أوم إم في» و«أدنوك».

وأكد سيباستيان كورتز الحرص على الاستمرار في التعاون مع دولة الإمارات في جهود مكافحة التطرّف، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، خاصة في ما يختص بنشر وتعزيز مفاهيم والتسامح وقبول الآخر.

من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على العلاقات الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، مشيراً إلى حرص الإمارات في ظل دعم ورعاية القيادة على تقوية شراكاتها مع النمسا ودول العالم الصديقة، مؤكداً أن مدّ جسور التعاون والصداقة هو إرث ونهج مستمر في الدولة منذ أن أرساه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأشار معاليه إلى الدور الذي تقوم به لجنة التعاون المشترك في فتح المجال للمزيد من النمو والتطور في العلاقات.