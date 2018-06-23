«كهرباء دبي» تناقش تطوير الحوسبة الكمية مع «مايكروسوفت»

المصدر: ■ ريدموند - البيان

التقى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية.

وذلك في المقر الرئيسي للشركة في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، حيث استعرض الطاير سبل تعزيز التعاون المشترك، إذ ستقوم الهيئة و«مايكروسوفت» بتطوير استخدامات الحوسبة الكمية في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وإمدادات المياه، والبنية التحتية في دبي بما يدعم مبادرة 10 X التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات.

حضر اللقاء المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

مستقبل

ومن خلال مبادرة 10X، ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، حيث أطلقت «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، وهي مبادرة تقوم على أساس إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية للإسهام في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي.

وتعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية. كما ستطلق الهيئة منصة رقمية، مركز البيانات المسمى «مورو»، لتحسين القدرات الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير المدن الذكية، وتوفير أحدث الحلول المبتكرة.

شريك

وخلال اللقاء أكد ناديلا أن هيئة كهرباء ومياه دبي هي شريك استراتيجي لمايكروسوفت، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون في بناء أكثر مراكز البيانات كفاءة باستخدام الطاقة النظيفة.

وستتعاون الهيئة مع فريق بحثي من «مايكروسوفت» لتطوير حلول الحوسبة الكمية لتحسين كفاءة الطاقة من خلال برمجيات واختبار الخوارزميات الكمية، حيث ستكون الهيئة أول مؤسسة خارج الولايات المتحدة الأميركية تستخدم الحوسبة الكمية من «مايكروسوفت».