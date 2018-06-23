40 ألف مكالمة تلقتها شرطة دبي خلال رمضان والعيد

المصدر: دبي - البيان

أكد الرائد الدكتور محمد علي الحمودي، مدير مركز الاتصال (901) التابع لإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، أن المركز تلقّى 40 ألفاً و912 مكالمة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، منها 38 ألفاً و679 مكالمة خلال شهر رمضان و2233 مكالمة خلال إجازة العيد.

تواصل

وأكّد الرائد الحمودي حرص شرطة دبي على التواصل مع الجمهور، وتقديم أفضل وأيسر الخدمات لهم من خلال مختلف قنوات التواصل، ذاكراً خدمة «الاستشارة الأمنية» على الرقم المجاني لمركز الاتصال (901)، الهادفة لتقديم استشارات لأفراد الجمهور في المجالات المرورية، الجنائية، الطفل والأسرة، المخدرات، حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه تقديم الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجههم.

وتخفف على غير القادرين مشقة حضورهم الشخصي لمراكز الشرطة والإدارات المعنية باستقبال الشكاوى، كما تعزز التواصل بين الجمهور وشرطة دبي إيماناً منهم بأهمية دورها الأمني والمجتمعي لإسعاد الناس.

وأوضح الرائد الحمودي أن شرطة دبي وحّدت كل الاستشارات في المجالات السالفة الذكر على الرقم (901)، ثم بإمكان المتصل اختيار رقم التحويلة بحسب الإدارة المختصة.

وتابع أن شرطة دبي توفر خدمة (دردشة) عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني التي تساهم كذلك في الرد على الاستفسارات بسرعة فائقة وعلى مدار الساعة، مشيراً إلى يمكن الولوج إلى الموقع الإلكتروني لشرطة دبي على شبكة الإنترنت www.dubaipolice.gov.ae، وتظهر الخدمة باللون الأزرق أسفل الشاشة، وعند الضغط عليها يطلب منك إدخال الاسم والبريد الإلكتروني، ومن ثم يتم البدء بالمحادثة.

901

دعا الرائد الدكتور محمد علي الحمودي الجمهور إلى الاتصال بالرقم (901) لطرح أسئلتهم وتقديم شكواهم أو مقترحاتهم، وذلك في الحالات غير الطارئة والاتصال بإدارة مركز القيادة والسيطرة على الرقم (999) في الحالات الطارئة فقط.