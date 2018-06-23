شرطة دبي تعرّف منسقي نظام الاقتراحات بتقديم الأفكار إلكترونياً

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز الابتكار في الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي ورشة عمل تعريفية لمنسقي نظام الاقتراحات الهادف إلى تمكين متعاملي شرطة دبي بكافة فئاتهم من تقديم الأفكار إلى القيادة العامة لشرطة دبي بطريقة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني والقنوات الذكية.

وأكد المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع مدير مركز الابتكار أن الورشة تهدف إلى تعريف منسقي نظام الاقتراحات حول آلية العمل المستحدثة في النظام، والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم في تطوير آلية العمل في النظام.

بدوره، قدم النقيب خالد خليفة المزروعي رئيس قسم الأفكار شرحاً إلى المشاركين في الورشة حول نظام الاقتراحات وقنوات استقبال الاقتراحات سواء من متعاملي الشرطة الداخليين أو الخارجيين.