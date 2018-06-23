«طرق دبي» تعلن 4 فائزين في مسابقة القصة القصيرة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن أسماء الفائزين المشاركين في مسابقة القصة القصيرة لأصحاب الهمم، التي أطلقتها مطلع العام الجاري مستهدفة هذه الفئة من الجمهور من طلبة المدارس والجامعات من كلا الجنسين ومن جميع الجنسيات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة (اقرأ أكثر) وباللغتين العربية والإنجليزية.

وفاز بالمسابقة 4 متسابقين: سوشانث ياليشيتي بقصة حملت عنوان (رحلة إلى المجهول)، وفارس بالانثيجال بقصة حملت عنوان (أحلام تومي)، وسالم محمد بقصة حملت عنوان (كات أند كارل) وشيخة سيف الشامسي بقصتها، التي حملت عنوان (رحلة كفاح).

وأكدت موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي أن مسابقة القصة القصيرة تتمحور حول مجال معايشة وسائل المواصلات العامة، والتي تستهدف في نسختها الجديدة أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم العُمرية.

وذلك في إطار سعيها لمواكبة مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر سعي الهيئة لدمج هذه الشريحة في عالم المعرفة والكتابة الإبداعية واكتشاف مواهبهم في التعبير عن موضوعات ذات صلة بتنقلهم، خاصة في مجال النقل الجماعي.

وقالت المري: إن مسابقة القصة القصيرة في دورتها الثانية، في إطار مبادرة (اقرأ أكثر) تنطلق من اهتمامنا بشريحة أصحاب الهمم، في كل مبادراتنا الخدمية والمعرفية والتثقيفية، وهو الأمر الذي يعزز دورنا في الالتزام بمسؤوليتنا المجتمعية في هذا المجال.

وتضمنت المسابقة بعض الاشتراطات الفنية مثل الحد الأقصى لعدد الكلمات، التي تتكون منها القصة والفئات العُمرية بالنسبة للقصص المكتوبة ومنها (11) سنة فما دون 500 كلمة كحد أدنى، (11-14) سنة (1000) كلمة، (15-17) سنة (1500) كلمة و18 سنة فما فوق 2000 كلمة كحد أقصى.

ودارت مواضيع القصص، كما نصت عليها شروط المسابقة، حول منظومة التنقل عموماً والنقل الجماعي خاصة، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من أصحاب الهمم للمشاركة في المسابقة.