سيف بن زايد: الدكتور عادل محمود أنقذ حياة الكثير من الأطفال

المصدر: دبي - البيان

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن حزنه لوفاة العالم المصري الدكتور عادل محمود، أحد أهم مخترعي اللقاح الذي وافته المنية مؤخراً.وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في أوائل هذا الشهر خسر العالم أحد أهم مخترعي اللقاح في عصرنا.. الدكتور عادل محمود أنقذ حياة الكثير من الأطفال.. الله يرحمه».

وأعاد سموه نشر تغريدة كان بيل غيتس، رجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت، قد أعرب فيها عن حزنه الشديد لوفاة العالم المصري الشهير عادل محمود الذي كان له الفضل في اختراع تطعيمات فيروس الورم الحليمي وفيروس روتا، مشيراً إلى أنه أنقذ حياة عددٍ لا يحصى من الأطفال.