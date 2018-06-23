الذيد تزف 100 عريس من أبناء الوطن عصر اليوم

المصدر: الذيد- البيان

تزف مدينة الذيد عصر اليوم 100 عريس من أبناء الوطن في حفل العرس الجماعي السابع الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من المجلس البلدي لمدينة الذيد.

وأكد الدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أن العرس الجماعي يبدأ بوصول راعي الحفل والمدعوين في تمام الساعة الخامسة مساء في صالة الذيد للأفراح والتقاط الصور التذكارية معهم، مشيراً إلى أن الأعراس الجماعية تسهم في القضاء على شبح العنوسة وتساعد الشباب على تكاليف الحياة الزوجية بتقليل نفقات الزواج، وكذلك إحياء القيم التراثية الأصيلة في ظل مجتمعاتنا المعاصرة.

وأشار بن هويدن إلى أن المجلس البلدي لمدينة الذيد حرص على مواصلة تنظيم الأعراس الجماعية ودعوة الشباب للتسجيل بها، منوهاً بأن العرس الجماعي هو فرحة غامرة للمجتمع بأكمله، ويعتبر مظهراً من مظاهر الطمأنينة التي تغمر النفوس وأفراده الذين تغمرهم الثقة بزوال ذلك الهم، المتمثل في التكاليف الباهظة لحفلات الزواج الفردي، حيث شكل عبئاً إضافياً على العريس.