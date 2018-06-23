الإمارات الثالثة عالمياً في جاهزية التعامل مع الأمراض الوبائية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

حصدت الإمارات المركز الثالث عالمياً من حيث درجة جاهزيتها للتعامل مع حالات انتشار الأمراض الوبائية وقدرتها على الحيلولة دون تفشي هذه الأمراض.

جاء ذلك في تصنيف أجرته مبادرة «الإصرار على إنقاذ الأرواح»، والتي أطلقتها منظمة «فايتال استراتيجيز» الأميركية غير الهادفة للربح، فيما يعد التصنيف الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يقيس بالنقاط درجة جاهزية الدول للتعامل مع حالات انتشار الأوبئة.

ووفقاً لصحيفة «ذي تلغراف» البريطانية، والتي نشرت نتائج هذا التصنيف أمس في تقرير خاص، فإن الدولة التي تحصل على 80 نقطة فأعلى في هذا التصنيف، تعد دولة مستعدة جيداً وفي أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الأوبئة، بينما تعد الدولة التي تحصل على تصنيف يتراوح بين 40 و80 درجة مستعدة بصفة جزئية، فيما تعد الدولة التي تحصل على أقل من 40 درجة غير مستعدة.

وقد حصلت الإمارات على 91 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن كلٍ من أستراليا وكوريا الجنوبية اللتين نالتا المركزين الأول والثاني، على التوالي.

فيما تفوقت الإمارات على أرمينيا، الولايات المتحدة، فنلندة، بلجيكا، سلطنة عمان، سلوفينيا، البحرين، والتي احتلت المراكز من الرابع وحتى العاشر، بأرصدة بلغت 90، 87، 86، 85، 84، 82 و79 نقطة، على التوالي.

وذكرت «ذي تلغراف» في تقريرها أن الإمارات ومعها الولايات المتحدة وأستراليا، تعد من الدول القليلة جداً على مستوى العالم التي تمتلك قدرة جيدة على التعامل مع الأزمات الصحية.