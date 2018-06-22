بن فهد يتفقد لجان اختبارات طلبة أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لجان اختبارات الفصل الدراسي الثالث للطلاب المرشحين والطالبات المرشحات وطلاب وطالبات الدراسات المسائية المنتظمة، في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، وبرنامج الليسانس في القانون، وبرنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية للعام الأكاديمي 2017/‏‏2018م.

حيث أدى طلاب السنة الأولى الاختبار في مادة «التنظيم الدولي»، وطلاب السنة الثالثة في مادة «الرقابة على أعمال الإدارة»، وطلاب وطالبات برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية في مادة «مفاهيم ومبادئ السلامة المرورية».