تعاون بين الإمارات وجنوب إفريقيا في استكشاف الفضاء

المصدر: فيينا - وام

وقّعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع وكالة فضاء جنوب إفريقيا لتحديد إطار التعاون بين الجانبين في مجالات الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي.

وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لاستكشاف الفضاء الخارجي «يونيسبيس +50» الذي استضافته العاصمة النمساوية «فيينا» خلال الفترة من 18 يونيو الجاري حتى أمس.

وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام للوكالة، والدكتور فالانثان مونسامي، الرئيس التنفيذي في وكالة فضاء جنوب إفريقيا، وفريقي الإدارة العليا، وعدد من المسؤولين والمهندسين لدى الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجالات الفضاء المتنوعة، وبخاصة الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، إلى جانب تسهيل مشاركة المعلومات والبيانات والخبرات حول علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء والسياسات والقوانين الفضائية، ودعم خطط تنمية الكوادر البشرية، وتبادل المهندسين والمتخصصين والأكاديميين.

ويعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على تحديد مجموعة من المشاريع الفضائية التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، إضافة إلى تنظيم عدد من الندوات والمشاركة في المؤتمرات العلمية المرتبطة بالقطاع الفضائي، فضلاً عن دعم مختلف مبادرات التعاون بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الدولتين التي تسعى إلى تعزيز قدرات وكفاءات تدريس المواد العلمية وتنمية المهارات المتقدمة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إن هذه المذكرة تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون في مجال الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي وعلومه المتطورة، وذلك مع مختلف الأطراف والهيئات العالميّة والدول المتقدمة في هذا المجال التي تشاركها الطموحات والأهداف في ريادة القطاع الفضائي وتشكيل ملامحه المستقبليّة.

وأضاف معاليه أن هذه المذكرة تندرج في إطار الخطط والرؤى الاستراتيجية للدولة ووكالة الإمارات للفضاء الرامية إلى دعم جهود البحث العلمي الفضائي.