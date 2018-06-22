لا حرائق خلال عطلة العيد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي عن عدم وقوع حوادث حريق خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك على مستوى إمارة أبوظبي. وأعلنت عن تكثيف جهودها في مجالات التوعية والوقاية من حرائق الصيف من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية في المنشآت والأماكن المختلفة مثل المنازل والمصانع والمحال التجارية.

تعاون

وأكد الرائد عبدالله حمد التميمي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي أهمية التعاون المشترك لنشر التوعية الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار واندلاع الحرائق في الأماكن العامة، وتجمع المخلفات ونفايات الأعمال الإنشائية التي تحتوي في أغلب الأحيان على مواد سريعة الاشتعال.

ونوه بدور قسم الإعلام والعلاقات العامة في تنظيم برامج توعية تتضمن إرشادات ومبادئ وقائية للحد من انتشار حرائق الصيف، حاثاً الجمهور على اتباعها والتقيد بها، وعدم إضافة أحمال كهربائية والاهتمام بالصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية تفادياً للحرائق.

إرشادات

وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني وعدم التحميل الزائد على الطاقة الكهربائية ومآخذ الكهرباء وحذر من الاستخدام الخاطئ للأجهزة والمعدات الفنية مثل تشغيل مراوح شفط الهواء في المطابخ لفترات طويلة مما يعرضها للحرارة الزائدة.

وقال: إن مراكز الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل عند الحالات الطارئة، مؤكداً دور عناصر الدفاع المدني في تنفيذ حملات توعية على عدة قطاعات منها الجامعات والمدارس، والمؤسسات والمناطق الصناعية.

وأضاف: إن إجراءات التوعية التي تتخذها الإدارة، تتضمن تنفيذ زيارات مستمرة للمنشآت ودعوة ربات البيوت للالتزام بالاشتراطات الوقائية.