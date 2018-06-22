ذياب بن محمد يُصدر اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، القرار رقم (17)، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، وتضمن القرار في مادته الأولى العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي وإلغاء أي قرار أو نصّ يخالف ما ورد بها من أحكام.

ووفقاً للائحة فإن مركز النقل المتكامل يختص بتطبيق أحكام هذه اللائحة والرقابة على الالتزام بها، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأرفق باللائحة جدول المخالفات والغرامات، ومنها 100 ألف درهم في حال ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط في الإمارة دون تصريح من المركز للمرة الأولى، و200 ألف درهم للمرة الثاني، و400 ألف درهم للمرة الثالثة وما فوق، وتتضمن المخالفات مخالفة تشغيل المنشأة لمركبات غير معتمدة من المركز في تقديم خدمة الحجز والتوزيع، التي تبلغ 5000 درهم للمخالفة الأولى، و10 آلاف درهم للمخالفة الثانية، وصولاً إلى 20 ألف درهم للمخالفة الثالثة.

مخالفات

وتبلغ قيمة المخالفة الأولى في حال السماح بقيادة سيارة أجرة دون تصريح من المركز لسائقها، 20 ألف درهم و40 ألفاً للمخالفة الثانية، و80 ألفاً للمخالفة الثالثة، أما في حال تشغيل سيارة أجرة دون تركيب عداد معتمد من المركز داخلها أو إجراء أي تغييرات عليه بهدف تعديل قيمة التعرفة، فسيتم تحرير مخالفة تبلغ 25 ألف درهم على المخالفة الأولى، و50 ألفاً على الثانية، و100 ألف درهم على الثالثة.

وفي حال تم نقل الركاب بسيارات الأجرة المحددة من المركز دون تشغيل عدادها في بداية كل رحلة، فسيتم تحرير مخالفة بقيمة 2500 في المرة الأولى، و5000 درهم في المرة الثانية، و10 آلاف درهم في المرة الثالثة، وعند نقل الركاب بأجرة بمركبات غير مصرح لها من المركز بذلك فيتم تحرير مخالفة بقيمة 20 ألف درهم في المرة الأولى، و40 ألفاً في الثانية مع حجز المركبة لمدة شهر، و80 ألفاً في الثالثة مع حجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر.