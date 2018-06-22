«الإحسان الخيرية» تسدد 200 ألف درهم مديونيات سجناء في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تكفلت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان بسداد مبلغ 200 ألف درهم لمحكمة عجمان الشرعية عن مديونيات سجناء محكوم عليهم في قضايا مالية، وتمكينهم من سداد حقوق مالية تراكمت عليهم.

وقال الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي للجمعية: إن تسديد المديونيات تم بعد تقديم ملفاتهم من المحكمة الشرعية وبعد دراسة وتمحيص طلبات السجناء المعسرين، والتأكد من عجزهم عن تسديد مديونيات عليهم، للإسهام في حل مشكلاتهم.

وأكد الدكتور حقي أن تسديد تلك المديونيات يصب في مصلحة المجتمع ككل ويخفف الأعباء عن كاهل النزلاء وأسرهم ويمنحهم فرصة لحياة جديدة.