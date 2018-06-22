«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأميركي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد برئاسة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم أي تي» (MIT) في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية.

وذلك بهدف تعزيز الشراكات المثمرة مع المراكز البحثية العالمية والاطلاع على أنجح التجارب وأفضل البحوث في قطاعات الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية، وعلوم البيانات وغيرها.

ضم الوفد كلاً من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

الطاقة المتجددة

والتقى الطاير خلال زيارته مجموعة كبيرة من الأكاديميين والباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم أي تي).

حيث شملت اللقاءات كلاً من البروفيسور سانجاي سارما، نائب الرئيس لشؤون التعليم المفتوح، والبروفيسور جون لينهارد، المسؤول عن أبحاث الموارد المائية والغذائية والمفوض من مؤسسة عبداللطيف جميل لدى المعهد، والبروفيسور روبرت آرمسترونغ، مدير مبادرة الطاقة وأستاذ «شيفرون» في قسم الهندسة الكيميائية، والبروفيسور منذر دحلة، مدير قسم النظم الهندسية والأستاذ في قسم علوم الحوسبة والهندسة الكهربائية.

وتطرقت المحادثات لآخر المستجدات التي يجريها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية ونظم الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية باعتبارها أحد الخيارات الجديرة بالاعتماد في قطاع الطاقة المتجددة.

والتحديات التي تواجه ضمان توافر الإمدادات الغذائية والمائية في العالم والتكيّف مع التغيّر السريع في بيئة كوكب الأرض، وشحّ الموارد المائية والإمدادات الغذائية في العالم، وعلوم البيانات، ونظم المعلومات والقرار.

جهود

واستعرض الطاير جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

جولة

جال سعيد الطاير والوفد المرافق في مختبر الميديا التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يضم مجموعات بحثية في تخصصات أكاديمية تشمل التكنولوجيا والإعلام والعلوم والفن والتصميم، والروبوتات، والحوسبة، والإلكترونيات الحيوية.